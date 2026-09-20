Член ОП Подмосковья Гундеров оценил организацию голосования для людей с ОВЗ

В Московской области созданы необходимые условия для голосования людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщил пресс-центр «Выборы 2026» со ссылкой на председателя правления областной общественной организации инвалидов «Колесница», члена региональной Общественной палаты Игоря Гундерова.

«В первый же день голосования я приехал на коляске с электроприводом: из дома до избирательного участка добрался без трудностей», — поделился он.

Сегодня Гундеров посетил Центр общественного наблюдения и познакомился с системой мониторинга выборов. Он отметил, что она охватывает около четырех тысяч участков, а на большом экране одновременно можно следить более чем за 90 из них.

Сегодня проходит заключительный день трехдневного голосования. Помимо выборов в Госдуму, в регионах выбирают глав субъектов, депутатов законодательных собраний и муниципальных органов. В Подмосковье также голосуют за депутатов Мособлдумы.

К 15:00 явка в Московской области составила 45,81%.