Молодые сосны посадили на улице Высоковольтной в Раменском

Новые деревья появились по просьбам жителей. Зимой их будут украшать, чтобы они напоминали новогодние ели.

Сентябрьские дни стали лучшими для посадок, осенние дожди поддержат влажность грунта и деревьям будет проще расти. Участники акции высадили подросшие саженцы — вечнозеленые «подростки», которые с первых дней уже начали радовать жителей.

«Мы уже посадили в начале лета здесь 10 кленов, сейчас — 15 сосен. Работаем не только на этом участке, но и по всему городу», — рассказал начальник участка МБУ «Содержание и благоустройство» по залинейной части города Раменское Антон Зайцев.

Жители просили высадить именно сосны: в районе Высоковольтной много зрелых деревьев этой породы, да и хвойные растения полезны для здоровья — они будут выделять фитонциды, которые подавят рост бактерий и грибков, а также очистят воздух.

«Мы видим, как глава и администрация продолжили заниматься высадкой деревьев и здесь, и в парке, и по всему округу. Это очень хорошее направление развития. Хотим выразить благодарность — наш двор станет зеленее», — отметила жительница дома № 23 по улице Высоковольтной Ольга Ечевская.

Молодые деревца будут быстро адаптироваться рядом со старшими сородичами: они неприхотливы, хорошо переносят морозы и устойчивы к засухе.