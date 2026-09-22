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    Молодые сосны посадили на улице Высоковольтной в Раменском

    Фото: пресс-служба администрации Раменского муниципального округа

    Новые деревья появились по просьбам жителей. Зимой их будут украшать, чтобы они напоминали новогодние ели.

    Сентябрьские дни стали лучшими для посадок, осенние дожди поддержат влажность грунта и деревьям будет проще расти. Участники акции высадили подросшие саженцы — вечнозеленые «подростки», которые с первых дней уже начали радовать жителей.

    «Мы уже посадили в начале лета здесь 10 кленов, сейчас — 15 сосен. Работаем не только на этом участке, но и по всему городу», — рассказал начальник участка МБУ «Содержание и благоустройство» по залинейной части города Раменское Антон Зайцев.

    Жители просили высадить именно сосны: в районе Высоковольтной много зрелых деревьев этой породы, да и хвойные растения полезны для здоровья — они будут выделять фитонциды, которые подавят рост бактерий и грибков, а также очистят воздух.

    «Мы видим, как глава и администрация продолжили заниматься высадкой деревьев и здесь, и в парке, и по всему округу. Это очень хорошее направление развития. Хотим выразить благодарность — наш двор станет зеленее», — отметила жительница дома № 23 по улице Высоковольтной Ольга Ечевская.

    Молодые деревца будут быстро адаптироваться рядом со старшими сородичами: они неприхотливы, хорошо переносят морозы и устойчивы к засухе.