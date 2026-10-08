В Дмитровском кремле 9 октября откроют выставку «По одной дороге»

В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» 9 октября откроется выставка «По одной дороге». Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

В экспозиции собраны работы художников Дмитровского муниципального округа. Выставка объединяет пейзажи, созданные на пленэре и написанные вдоль Савеловской железной дороги: Дмитров, Лобня, Долгопрудный, Яхрома, Талдом, Дубна, Кимры, Калязин.

Посетители увидят города и небольшие населенные пункты, узнаваемые достопримечательности и малоизвестные, но живописные уголки севера Подмосковья и Тверской области. Среди них — таинственные уголки природы с подвесными мостиками и храмом как в Маклаково, затопленная церковь Калязина, деревянные дома стиля «модерн» в старинном городе Кимры.

В экспозиции представлено 60 живописных работ, из которых 20 — декоративно-прикладное искусство, роспись на фарфоре. Выставка будет работать до 15 ноября. 0+.

Подробная информация размещена на сайте музея-заповедника «Дмитровский кремль».