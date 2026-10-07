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    Свыше 40 тысяч мальков сазана выпустили в Клязьминское водохранилище в Мытищах

    В Клязьминское водохранилище в Мытищах выпустили 42125 мальков сазана. Об этом сообщило Министерство экологии и природопользования Московской области.

    Выпуск провели в рамках госпрограммы «Экология и окружающая среда Подмосковья».

    «Министерство проводит большую работу по расчистке подмосковных водоемов, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Хотя работы проводятся предельно осторожно и не наносят ущерба водным организмам, существует практика восполнения биоресурсов. Выпуск рыбной молоди на этот раз приурочен к началу работ по расчистке реки Копнинки в Сергиевом Посаде».

    Сазан — один из наиболее предпочтительных видов при зарыблении водоемов. Этот дикий предок одомашненного карпа сохранил высокую экологическую пластичность и хорошие адаптационные способности. Важное преимущество сазана — высокая жизнестойкость при транспортировке, что расширяет временные рамки для зарыбления.

    Осеннее зарыбление позволяет сазану адаптироваться в пруду перед зимовкой и рано начать рост следующей весной.

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