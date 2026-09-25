Команда из Коломны вернулась с наградами со слета «Пост № 1»

Коломну на мероприятии представила команда «Глонасс» городского Центра детского творчества. Всего в финале встретились более 600 школьников и их наставников. Участники соревновались в военно-спортивной эстафете, разбирали и собирали автомат Калашникова на скорость, стреляли по мишеням из лазерной винтовки. Также команды подготовили сценические композиции, разработали собственные шевроны и проверили знания в военно-интеллектуальном квизе.

Одним из этапов стал конкурс «Часовые вахты Памяти». В нем участники демонстрировали церемониальную подготовку и особые ритуалы, разработанные для несения вахт памяти у воинских захоронений и мемориалов. Отдельно школьники проходили блок «Основы первой помощи в экстремальных ситуациях». Жюри оценивало, насколько участники готовы применять базовые знания и навыки для обеспечения безопасности.

Коломенская команда заняла пятое место в командном зачете конкурса «Часовые вахты памяти». Кроме того, коломенец Никита Рубанов получил дипломы за высокую эрудицию в военно-историческом турнире знатоков и за лучшую авторскую работу в конкурсе дизайна шевронов.