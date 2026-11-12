Более 80 тысяч женщин в Подмосковье бесплатно прошли обследование на ВПЧ

Жительницы Подмосковья в возрасте от 21 до 49 лет могут бесплатно проверить наличие вируса папилломы человека. Об этом напомнили в региональном Минздраве. Обследование уже прошли более 80 тысяч женщин. У 2,6 тысячи пациенток обнаружили патологии, а у 438 подтвердился рак шейки матки. Всех женщин направили на лечение.

Анализ включили в программу репродуктивной диспансеризации в этом году. Он помогает обнаружить инфекцию, которая может стать причиной развития рака шейки матки. Исследование проводят на 14 типов ВПЧ с высоким онкогенным риском.

Заместитель председателя правительства региона — министр здравоохранения Максим Забелин напомнил, что инфекция нередко протекает без выраженных симптомов, поэтому своевременное обследование имеет большое значение для профилактики онкологических заболеваний. Выявление изменений на ранней стадии позволяет вовремя начать необходимое лечение.

Сдать анализ можно бесплатно в женской консультации, к которой прикреплена пациентка. Для исследования берут биологический материал с поверхности шейки матки, процедура занимает несколько минут.

Записаться к гинекологу можно через региональный портал «Здоровье», чат-бот Денис в мессенджере «Макс» или по единому номеру 122.