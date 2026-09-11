Благоустройство двора начали на Пионерской улице в Подольске

В Подольске продолжаются работы по благоустройству дворовых территорий. На Пионерской улице началось обновление двора возле дома № 23.

Специалисты устанавливают новые бордюры. Параллельно ремонтируют входные группы и тротуар. Также здесь обустраивают парковку на 20 машиномест. Жители микрорайона Шепчинки с радостью восприняли начало работ. Они отмечают, что двор давно нуждался в обновлении, и особенно довольны появлением детской площадки.

«Большое спасибо Григорию Артамонову, главе Подольска, за то, что он не забывает своих подольчан, старается. Делают, молодцы», — отметила жительница микрорайона Шепчинки Галина Черняева.

Работы ведутся по программе «Формирование комфортной городской среды». Новые бордюры, отремонтированные входные группы и тротуар, а также обустроенная парковка сделают двор более удобным и безопасным для жителей всех возрастов.