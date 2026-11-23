В Московской области продолжают благоустраивать парки и общественные пространства, чтобы жители могли комфортно отдыхать в любое время года. О развитии таких территорий и необходимости тщательно готовить их к зимнему сезону рассказал в рамках совещания в формате ВКС губернатор Подмосковья Андрей Воробьев .

Глава региона подчеркнул, что современные парки должны быть удобными и безопасными для семей с детьми, молодежи и представителей старшего поколения.

«Это госпрограмма во всех регионах. Где-то больше, где-то заметно идет благоустройство. И мы задаем темп, мы видим это по выборным наказам и встречам», — отметил Андрей Воробьев.

Губернатор обратил внимание, что назначение парков за последние годы заметно изменилось. Если раньше их преимущественно воспринимали как места для прогулок в теплое время года, то теперь большинство благоустроенных пространств рассчитано и на осенне-зимний сезон.

По словам Воробьева, особенно важно учитывать популярность парков во время продолжительных зимних каникул. Муниципальным властям необходимо обеспечивать надлежащее содержание территорий и создавать условия для отдыха независимо от погоды.

На повестке также стоят вопросы строительства, ввода в эксплуатацию и дальнейшего обслуживания общественных пространств.