Военно-спортивная игра «Тропа победителей» прошла в Ступине

Военно-спортивная игра «Тропа победителей» прошла в ступинском центре «Армеец». В этот раз соревнования посвятили участнику специальной военной операции Дмитрию Ящуку — отцу одной из юнармеек, погибшему при исполнении воинского долга.

Игра традиционно проводится дважды в год. В соревнованиях участвовали 23 команды военно-патриотических объединений, школьных юнармейских отрядов и кадетских классов, в том числе из Бронниц, Раменского и Нахабино.

Участники состязались в двух возрастных категориях — младшей и старшей. Ребята преодолели полосу препятствий, выполнили нормативы по надеванию общевойскового защитного комплекта и показали навыки обращения с оружием.

Оценивали участников действующие сотрудники Росгвардии и ФСО, военнослужащие, юнармейцы и воспитанники центра «Армеец».