Народный художник России из Серпухова отметил 90-летие

12 ноября к юбилею художника приурочили открытие его персональной экспозиции «Просторы Родины». На выставке представлено 90 произведений, отражающих разные этапы большого пути мастера.

Центральное место в наследии художника занимают российские пейзажи — от сдержанного величия Севера до знакомых каждому жителю округа видов Оки. Полотна и графические листы давно вошли в фонды крупнейших галерей страны, включая Третьяковскую, но автор остается рядом и продолжает творить в родном крае.

Юбиляра поздравили благочинный Серпуховского церковного округа иерей Дионисий Коськин, директор Музейно-выставочного центра Валентина Мантуло и многочисленные друзья.

За многолетнюю творческую деятельность и вклад в развитие искусства глава городского округа Алексей Шимко наградил Виталия Петровича знаком отличия «Князь Серпуховский Владимир Храбрый». Также юбиляру передали Почетную грамоту Министерства культуры и туризма Московской области и Золотую медаль «За заслуги в изобразительном искусстве» от Союза художников России.

Сфера культуры занимает важное место в развитии округа, а учреждения остаются ее главной опорой и точкой роста. Мастера такого уровня более полувека связывают свою судьбу с территорией, объединяя в работах исторический и современный Серпухов.

Выставка в Музейно-выставочном центре работает до 3 декабря, 0+.