В Пересвете в Сергиево-Посадском округе открылся VIII Агропромышленный форум «Молоко России — 2026». До 26 ноября представители бизнеса, экспертного сообщества и органов власти будут обсуждать экономику молочной отрасли, внедрение современных технологий в генетике и кормлении животных, сообщили в РИАМО.

В мероприятии принял участие глава Сергиево-Посадского округа Алексей Лужецкий. Сегодня на территории муниципалитета работают более 10 крупных сельскохозяйственных предприятий и свыше 40 фермерских хозяйств. Одним из перспективных направлений остается сыроделие: продукция местных производителей регулярно завоевывает награды на конкурсах.

«Сергиево-Посадский городской округ был и остается сельскохозяйственной территорией. Мы видим большой потенциал в развитии молочного производства. При поддержке губернатора Андрея Воробьева в округ приходят крупные инвесторы. Наша цель — создать уникальную экосистему, где будет комфортно жить и работать на селе, а наши фермеры смогут расти и развиваться», — подчеркнул Алексей Лужецкий.

Форум станет площадкой для обмена профессиональным опытом, поиска деловых партнеров и выработки новых решений для развития молочной промышленности.