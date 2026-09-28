Подмосковный Росреестр принял участие в конференции «Недвижимость в Законе»

В Москве прошла ежегодная конференция «Недвижимость в Законе», в этом году получившая название «Арена сделок». В мероприятии приняли участие представители рынка недвижимости, госорганов, банков, технологических компаний, нотариального и адвокатского сообществ, а также кадастровые инженеры, судебные эксперты и арбитражные управляющие. Среди них были специалисты из Подмосковья, сообщили в региональном Росреестре.

Начальник отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Управления Росреестра по Московской области Ольга Скрябина выступила с докладом о реформировании госуслуг. Она рассказала об изменениях законодательства, сокращении сроков регистрации и учета недвижимости, а также расширении цифровых сервисов.

Отдельно участники обсудили инструменты Национальной системы пространственных данных и их влияние на прозрачность рынка недвижимости и инвестиционную привлекательность территорий Московской области. В числе тем также были межведомственное взаимодействие нотариусов, адвокатов и банков, единые подходы к проверке документов и развитие электронного документооборота.

«Среди достигнутых результатов в регионе — регистрация прав на квартиры в течение 24 часов при подаче документов в электронном виде, сокращение доли приостановлений и сроков учетно-регистрационных действий в отношении социально значимых объектов и приоритетных инвестиционных проектов», - сказала Ольга Скрябина.

Организатором конференции выступила адвокат Адвокатской палаты города Москвы, кандидат юридических наук, член Комиссии по градостроительному и жилищному законодательству Ассоциации юристов России Анастасия Поликыржа. Она представила тему «Долевое строительство: самые острые судебные споры и новые стратегии защиты», уделив внимание интересам застройщиков.

Участие Росреестра в профессиональных мероприятиях позволяет обмениваться опытом и обсуждать с представителями отрасли вопросы совершенствования государственных услуг.