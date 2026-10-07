Педагогов поздравили с профессиональным праздником в Павловском Посаде

Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя, состоялось в Павловском Посаде 6 октября. На празднике прозвучали самые теплые слова в адрес тех, кто каждый день вкладывает душу в воспитание и образование детей.

Поздравления передали педагогам от депутата Государственной думы Геннадия Панина и заместителя председателя Московской областной Думы Линары Самединовой. Лучшим представителям сферы образования, чьи труд и преданность делу стали примером для коллег и опорой для учеников, вручили заслуженные награды.

Творческим подарком для всех собравшихся стало выступление кавер-группы «ФиЕро» — живая музыка и любимые песни создали по-настоящему праздничную атмосферу.

В Павлово-Посадском городском округе функционируют 10 образовательных комплексов. 11 956 детей учатся в школах, 3 933 — являются воспитанниками дошкольных отделений, 970 ребят посещают Дом детского творчества. За каждой из этих цифр — ежедневный труд педагогов, воспитателей, психологов, наставников.

Школы округа входят в число лучших в регионе. Муниципалитет по результатам рейтинга занимает четвертое место в области. Лицей № 1 вошел в тройку лучших школ по социальной активности.