Коллекцию платков на областном фестивале моды представили мастера из Люберец

Коллектив «Люберецкий колорит» городского округа Люберцы представил коллекцию «Русь платочная» на областном фестивале «Клин. Мода. Стиль». Мероприятие объединило талантливых дизайнеров серебряного возраста из 11 муниципалитетов Московской области.

На подиуме продемонстрировали 15 уникальных коллекций, вдохновленных культурными традициями России. Люберецкие участницы представили 11 образов, в которых узоры русского народного платка получили современное прочтение.

Автором коллекции стала культорганизатор «Люберецкого колорита» Татьяна Лаврухина. Она разработала дизайн, своими руками создала каждый наряд и выступила постановщиком показа.

«В этих нарядах — не только безупречный крой и тонкое чувство стиля, но и бесконечная любовь к русской культуре, которую Татьяна сумела превратить в искусство. Когда надеваешь такой наряд, чувствуешь, что ты — часть чего-то большого и важного», — рассказала участница коллектива.

Фестиваль подарил участникам заряд вдохновения и возможность обменяться творческими идеями. Он еще раз подтвердил, что творчество и жажда жизни не имеют возрастных границ.