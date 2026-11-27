В городском округе Коломна продолжается реконструкция очистных сооружений у поселка Сергиевский. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Стройготовность объекта составляет 75%. На объекте работают 215 человек и 25 единиц техники.

Строители проводят гидроиспытания и готовятся к монтажу оборудования на вторичных отстойниках. Продолжаются работы в цехе доочистки, на площадке компостирования осадка и насосной станции.

Сооружения, построенные в начале 1970-х годов, нуждались в обновлении. Новые очистные сооружения строят по современным технологиям, они будут принимать стоки с Коломны, поселка Сергиевский и близлежащих населенных пунктов. Проект предусматривает новые блоки биологической очистки, цех механического обезвоживания осадка и сооружения глубокой доочистки. После ввода комплекса проектная производительность составит 60 тыс. кубометров сточных вод в сутки.

Завершение работ на объекте планируется в 2027 году.