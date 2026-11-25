На 360.ru вышел новый выпуск интеллектуального шоу «Квизтория», посвященного истории Подмосковья и России. За победу и выход в полуфинал поборолись команды школьников из Чехова и Павловского Посада.

Участникам предстояло ответить на вопросы о древнерусских обычаях и памятниках культуры, расположенных в Московской области. Также юные знатоки выяснили, почему французские войска во время Отечественной войны 1812 года отказались грабить Саввино-Сторожевский монастырь.

В каждом выпуске «Квизтории» школьные команды соревнуются в эрудиции и проверяют знания об историческом прошлом страны и родного региона.