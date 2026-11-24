В Подмосковье открыли прием заявок на 14-ю премию губернатора Московской области Андрея Воробьева «Мы рядом. Доброе дело», призванную отметить заслуги участников и ветеранов СВО, защитников неба и волонтеров. Как отметил глава округа Константин Михальков, награду присуждают за проявленное мужество, помощь окружающим и вклад в развитие региона.

В этом году определят 95 победителей, а общий призовой фонд составит 80 миллионов рублей.

Премия предусматривает четыре номинации. «Герои на службе» предназначена для участников СВО, отмеченных за боевые заслуги, мужество и защиту суверенитета страны. В категории «Герои в тылу» представлены ветераны специальной военной операции, которые реализуют социальные инициативы, оказывают поддержку боевым товарищам и их семьям. Номинация «Защитники неба» предусмотрена для тех, кто участвовал в защите Подмосковья от атак беспилотников. На награду в категории «Доброе дело» могут претендовать авторы добровольческих проектов, направленных на помощь участникам СВО и их близким, людям в чрезвычайных ситуациях и трудных жизненных обстоятельствах.

С момента учреждения премии в 2013 году ее лауреатами стали более 13 тысяч человек. В прошлом году победу в номинации «Герои в тылу» одержала Ассоциация ветеранов СВО Солнечногорска.

«Благодарю членов Ассоциации за активную работу, взаимную поддержку и помощь тем, кто в ней нуждается. Их пример показывает, как важны сплоченность и готовность быть рядом. Мы ценим их инициативы и поддерживаем проекты, которые помогают ветеранам СВО, их семьям и объединяют жителей округа», — сказал Константин Михальков.

Направить заявку вправе как сами авторы проектов и герои, так и их законные представители или инициативная группа. Для участия необходимо кратко рассказать о реализованной инициативе или героическом поступке и указать достигнутые результаты.

Подать документы жители Солнечногорска могут до 29 ноября на сайте премия-мырядом.рф.