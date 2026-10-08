Пенсионеры из Богородского округа побывали на экскурсии в Истре

Участники проекта «Активное долголетие» из Богородского округа 7 октября совершили поездку в муниципальный округ Истра. Маршрут этот для многих уже знаком, однако каждый раз он открывается по-новому.

Первой остановкой стал храм Рождества Христова в селе Рождествено. Участников встретила особая тишина — не музейная, а живая, наполненная светом и покоем. Затем «долголеты» посетили Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь, прошли по территории, заглянули в осенний сад. Кто-то вспомнил, что здесь когда-то бывал сам патриарх Никон. Возводить этот монастырь начали в середине XVII века. По замыслу патриарха, это место, построенное как частичка Святой земли на Руси, должно было стать центром православия.

По отзывам экскурсантов, в Новом Иерусалиме каждый находит что-то свое. Для кого-то это история, для кого-то — архитектура, а для участников поездки — возможность побыть вместе, вдохнуть осенний воздух и просто порадоваться этому дню.