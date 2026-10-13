Новую спортивную площадку установили в Раменском округе

Современную зону для занятий спортом открыли для посещения на улице Высоковольтной. Ее создали по просьбам жителей.

Открытия новой спортивной площадки под открытым небом ждали и дети, и взрослые.

«Мои родственники живут на этой улице, я помогаю им с племянниками, поэтому часто здесь бывала, раньше детям негде было гулять, рядом есть площадки, но на закрытых территориях. А теперь появилось свое пространство для игр и спорта, подрастающее поколение точно оценит», — сказала местная жительница Екатерина Херсонова.

Монтажные работы начались в сентябре, а уже в октябре обновленное пространство сдали в эксплуатацию. На площадке установили надежные уличные тренажеры, предназначенные для тренировок людей разного возраста и уровня физической подготовки.

Новый спортивный объект быстро стал популярным местом притяжения не только для жителей двора, но и для гостей микрорайона. Теперь дети, взрослые и старшее поколение могут бесплатно поддерживать форму, тренироваться и проводить время с пользой для здоровья в любое удобное время прямо возле дома.