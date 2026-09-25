Еще 2 котельные модернизировали в Дубне

К началу отопительного периода в округе провели масштабное обновление объектов, которые обеспечивают теплом более 40 тысяч человек. Коммунальная инфраструктура полностью подготовлена к работе в осенне-зимний период.

Работы выполнены по государственной программе модернизации теплоснабжения, инициированной губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Специалисты существенно увеличили мощность левобережной котельной: смонтировали новый водогрейный котел и заменили один из паровых, установили современный рециркуляционный насос и узлы учета. Теперь на котельной три водогрейных и три паровых котла — это создает резервные мощности и делает работу более устойчивой к зимним нагрузкам.

Также обновили основную магистраль от котельной: 700 метров труб диаметром 500 миллиметров, выработавших ресурс после 20 лет эксплуатации, заменили на новые.

На котельной Большой Волги завершили обновление двух паровых котлов. Сегодня здесь семь котлов: три паровых и четыре водогрейных. Три будут работать, еще один останется в резерве как дополнительный запас надежности в зимние морозы.

Глава округа Максим Тихомиров отметил, что теперь все зависит от погоды: как только среднесуточная температура будет держаться ниже норматива в течение пяти дней, начнется отопительный сезон.

В случае непредвиденных ситуаций можно обращаться по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы: +7 (496) 212-29-05 или +7 (496) 212-18-00.