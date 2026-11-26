В Ивантеевке Пушкинского городского округа продолжают строительство нового корпуса «Образовательного центра №2» на улице Хлебозаводская, д. 18. Строительная готовность объекта составляет более 30%.

Сейчас на объекте прокладывают наружную теплотрассу к зданию, ведут кладочные работы и монтируют внутренние инженерные системы. Работы выполняются по программе Подмосковья «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета.

Новый корпус рассчитан на 350 учеников, его площадь — более 6 тыс. кв. м. В здании разместят учебные классы, библиотечно-информационный центр и кабинеты для творческих занятий. На прилегающей территории обустроят игровые площадки для младших школьников и спортивные зоны.

Завершить работы планируется в 2027 году.