Атеросклероз все чаще выявляют у жителей разных возрастов. По данным российских исследований, поражение сосудов обнаруживают у 30% взрослых младше 45 лет и у 80% людей старше 60 лет. Одно из распространенных осложнений заболевания — хроническая ишемия нижних конечностей, при которой из-за сужения артерий ноги получают недостаточно крови.

На ранней стадии человек может испытывать боль при ходьбе на расстояние 500–1000 метров. Этот симптом называют перемежающейся хромотой. По мере прогрессирования болезни дистанция безболезненной ходьбы сокращается, иногда до 100 метров и менее, рассказал заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В. Н. Борис Козловский.

Для восстановления кровотока врачи применяют шунтирование, удаление атеросклеротических бляшек и эндоваскулярные методы — баллонную ангиопластику и стентирование. Последние позволяют проводить вмешательства через небольшие проколы и восстанавливать проходимость даже мелких артерий голени и стопы.

В Пушкинской больнице работают отделение сосудистой хирургии и отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения. Благодаря их совместной работе пациенты могут получить необходимую помощь в Пушкинском округе, не отправляясь на лечение в Москву или соседние муниципалитеты.