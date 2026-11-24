24 ноября 2026 14:06 Трехуровневую систему детской медпомощи организовали в Подмосковье Подмосковье

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«Единая Россия»

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В Московской области живут около 1,8 миллиона детей, их лечат более 3500 детских врачей: свыше 2800 педиатров, остальные — неонатологи, детские хирурги, стоматологи, онкологи, кардиологи, эндокринологи и другие специалисты. Благодаря народной программе «Единой России» профосмотры дети проходят все активнее: их число выросло с 1,21 миллиона в 2021 году до 1,44 миллиона в 2025-м.

Первичное амбулаторное звено — 123 детские поликлиники и поликлинические отделения. Углубленную диагностику и лечение ведут 20 консультативно-диагностических центров и детские отделения многопрофильных городских и окружных больниц. Сложные случаи лечат в профильных отделениях стационаров, среди которых четыре флагмана: Детский научно-клинический центр им. Л. М. Рошаля, Подольская детская больница, Московский областной клинический центр охраны материнства и детства и НИКИ детства Минздрава Московской области. Трехуровневая система помогает спасать маленьких пациентов с самыми сложными диагнозами — это наглядно демонстрирует Научно-исследовательский клинический институт детства, отметивший в этом году двойной юбилей: 90 лет со дня основания и пятьлет работы в статусе научного центра. За последний год через его приемно-диагностическое отделение прошло более 11 тысяч пациентов, ранний скрининг позволил выявить 108 наследственных заболеваний.

За сухими цифрами — реальные судьбы. У одного ребенка симптомы проявились еще в 4–5 лет: мальчик спотыкался, изменилась форма стоп и ухудшился почерк, а к подростковому возрасту добавилась мышечная слабость в руках и ногах. Точный диагноз поставили в феврале 2026 года: неврологи и генетики НИКИ детства вместе со специалистами Медико-генетического научного центра имени академика Н. П. Бочкова выявили у 16-летнего юноши мутацию в гене HINT1 и подтвердили редкую наследственную нейропатию с нейромиотонией. Это позволило подобрать адресную реабилитацию: теперь пациент регулярно занимается ЛФК на специальных тренажерах и использует индивидуальные ортезы, сохраняя самостоятельность в быту. «Этот клинический случай наглядно демонстрирует, насколько важен тесный диалог между неврологами, генетиками, реабилитологами и ортопедами. Современные методы ДНК-диагностики прекратили „диагностическую одиссею“ и позволили начать поддерживающую терапию», — подчеркивает директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Другой пример — в 2026 году в ревматологическом отделении НИКИ врачи диагностировали у девятилетнего мальчика псориаз, осложненный артритом, и назначили системную терапию. Вскоре наступила ремиссия: боли в суставах и новые высыпания исчезли, а прежние регрессировали. Повышение доступности высокотехнологичной медицины и привлечение детских врачей остаются главными приоритетами народной программы «Единой России», пояснил председатель комитета по здравоохранению в Мособлдуме Андрей Голубев. «На 1 ноября текущего года в государственных учреждениях здравоохранения Московской области из почти трех тысяч педиатров 1700 работают участковыми в поликлиниках, еще более тысячи специалистов трудятся в стационарах и других подразделениях. Среднее время ожидания приема детского врача укладывается в нормативы: попасть к участковому педиатру можно за 1 день, а к узкому специалисту — за четыре-пять дней», — отметил депутат Мособлдумы от «Единой России» Андрей Голубев.