В Люберецком дворце культуры 20 ноября прошел I Открытый вокально-хоровой фестиваль-конкурс имени Танеева и Шостаковича. В нем приняли участие 275 вокалистов — солисты и представители вокальных и хоровых коллективов.

География фестиваля объединила Люберцы, Дзержинский, Москву, а также Ленинский и Раменский городские округа. На одной площадке встретились учащиеся образовательных организаций, представители учреждений культуры и самостоятельные творческие коллективы.

Конкурсанты выступали в трех номинациях: «Сольное вокальное исполнительство», «Вокальные ансамбли» и «Хоровое исполнительство». В конкурсной программе было представлено 18 выступлений: семь сольных номеров и 11 выступлений коллективов. Участниками стали представители 12 базовых учреждений.

По итогам конкурса три представителя Люберец стали лауреатами I степени, один — лауреатом II степени. Среди участников из Дзержинского по одному лауреату I, II и III степени.

«Благодарим участников, руководителей коллективов, концертмейстеров и членов жюри за подготовку, профессионализм и вклад в проведение фестиваля», — отмечается в сообщении комитета по культуре и туризму Люберец.