Видновский перинатальный центр получил современный аппарат УЗИ с функцией искусственного интеллекта. Оборудование стоимостью 12,5 миллиона рублей позволит врачам быстрее и точнее проводить обследования беременных женщин и оценивать развитие плода, сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

Новая система оснащена высокочувствительными датчиками и расширенными режимами допплерографии. С ее помощью специалисты могут измерять основные параметры плода, изучать строение внутренних органов и оценивать кровоток в сосудах.

«Использование ИИ ускоряет проведение исследования и повышает его точность. Программа сокращает период работы врача, оставляет время для детального изучения структур сердца и мозга малыша», — отметила заведующая отделением антенатальной охраны плода и перинатальной диагностики Ирина Гейлис.

Особое значение качество изображения имеет при проведении первого и второго пренатальных скринингов, когда врачи проверяют развитие ребенка и выявляют возможные патологии.

«Первый и второй скрининг — это очень ответственные мероприятия, когда смотрим малышей, выявляем хромосомные аномалии и пороки развития. Надо очень точно и тщательно изучить все строение ребенка и высокое качество визуализации нам конечно в помощь», — рассказала заведующая отделением антенатальной охраны плода и перинатальной диагностики Ирина Гейлис.

Оборудование приобрели за счет областного бюджета по программе «Здравоохранение Подмосковья 2023-2027». Всего с начала 2026 года для Видновского перинатального центра закупили пять ультразвуковых систем экспертного класса.