В Борогодском округе проведут выборочную санитарную рубку на 4,6 гектара
Вблизи деревни Новая Купавна Богородского городского округа на территории Кудиновского участкового лесничества Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес» запланирована выборочная санитарная рубка на площади 4,6 гектара. Об этом сообщил старший участковый лесничий Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес» Владимир Краснов.
Работы направлены на оздоровление лесного массива. Специалисты удалят поврежденные, усыхающие и пораженные вредителями деревья.
Как отметил Краснов, проведение таких работ снизит риски распространения болезней и возникновения лесных пожаров, а также создаст условия для роста здоровых деревьев.
«Выборочная рубка — это точечное оздоровление леса. Благодаря такому подходу сохраняется привычная структура лесного массива, его устойчивость и природное равновесие», — сказал он.