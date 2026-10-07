Второй детский сад построят в ЖК «Горки Парк» в Ленинском округе в 2028 году

В жилом комплексе «Горки Парк» в Ленинском округе возводят второй детский сад на 350 мест. По данным Министерства жилищной политики Подмосковья, работы идут с опережением графика примерно на месяц.

Сейчас строители формируют монолитный каркас на уровне третьего этажа. В ближайшее время начнут кладку на цокольном этаже и обратную засыпку котлована.

Трехэтажное здание площадью 4,2 тысячи квадратных метров рассчитано на 14 групп для детей от двух до семи лет. Здесь предусмотрены спортивный и музыкальный залы, медицинский и логопедический кабинеты, пищеблок полного цикла и безбарьерные входы.

На территории оборудуют игровые и спортивные площадки, а более 60% свободной от застройки площади озеленят. Завершить строительство планируют во II квартале 2028 года.

В саду смогут работать 88 сотрудников.

Проект реализует группа «Самолет».