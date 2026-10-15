ВРИП главы Дубны проверил капитальный ремонт тоннеля

Ремонт тоннеля в Дубне, за которым жители следят уже семь лет, вышел на заключительный этап. На выездном совещании с участием временно исполняющего полномочия главы города Алексея Брызгалова и представителей ФГУП «Канал имени Москвы» обсудили, что осталось сделать для открытия сооружения.

«Этот объект находится у меня на контроле уже полтора года. Мы регулярно встречаемся с представителями ФГУП „Канал имени Москвы“, обсуждаем ход работ и решаем возникающие вопросы. Сейчас действительно вышли на финишную прямую», — отметил Алексей Брызгалов.

За время ремонта в тоннеле устранили протечки и привели в порядок само сооружение: заменили инженерные сети, отремонтировали дорожное покрытие. Сейчас строители завершают декоративную отделку стен. Исторический облик сводов южной части тоннеля уже полностью восстановлен, в северной части работы подходят к концу.

Впереди — установка освещения, монтаж системы видеонаблюдения и светофоров на въездах. После этого предстоит оценить готовность объекта и выполнить необходимые мероприятия перед вводом в эксплуатацию.

«На следующей неделе вновь встретимся с представителями ФГУП „Канал имени Москвы“ и службами безопасности. Вместе оценим готовность тоннеля и определим, что еще необходимо сделать перед вводом в эксплуатацию», — сообщил Алексей Брызгалов.