В Электростали на 80% завершили ремонт культурного центра «Октябрь»

В Электростали продолжается капитальный ремонт здания Культурного центра «Октябрь» на проспекте Ленина. Общая строительная готовность по завершенным видам работ достигла 80%, об этом сообщила пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы ведут в рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета Московской области, в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

«На площадке 60 рабочих. Строители выполняют чистовую отделку, завершают фасадные работы, занимаются монтажом инженерных коммуникаций, ведут пусконаладочные работы», — уточняется в сообщении.

В здании отремонтируют фасад и входную группу, заменят кровлю и все инженерные системы, обновят внутренние помещения, установят новое сантехническое оборудование, окна и двери. Поставят новые мебель, звуковое и светотехническое оборудование.

На прилегающей территории проведут благоустройство. Завершить все работы на объекте планируют до конца 2026 года.