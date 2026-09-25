Мособлдума: в дошкольных организациях Подмосковья работают 32,3 тысячи педагогов

В Подмосковье в дошкольных образовательных организациях работают 32,3 тысячи педагогов, в том числе 24 тысячи воспитателей, для которых предусмотрены различные меры поддержки. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил роль воспитателей в развитии детей. По его словам, специалисты помогают дошкольникам познавать окружающий мир, учат их взаимодействовать друг с другом, самостоятельности и творчеству.

Для работников дошкольного образования в регионе предусмотрены выплаты молодым специалистам, выпускникам колледжей и вузов, а также ежемесячные доплаты за напряженный труд.

Выпускникам профессиональных образовательных организаций и вузов, которые начинают работать педагогами в государственных или муниципальных учреждениях, предусмотрена выплата в размере 150 тысяч рублей. Ежемесячная доплата за напряженный труд для руководителей муниципальных детских садов, педагогов муниципальных детсадов и дошкольных групп школ составляет пять тысяч рублей. Младшие воспитатели и помощники воспитателей получают по 2,5 тысячи рублей.

Кроме того, молодым работникам, которые занимаются педагогической деятельностью на последнем курсе колледжа или после третьего курса вуза, предусмотрена выплата три тысячи рублей.

В регионе также продолжают развивать инфраструктуру дошкольного образования. Сейчас в Подмосковье работают 764 муниципальные организации с дошкольными отделениями, которые посещают более 380 тысяч детей. Еще 197 негосударственных учреждений и 35 палисадиков посещают более 19,5 тысячи воспитанников.

В 2026 году в программу капитального ремонта включили 32 детских сада, 23 из них уже открылись. В программу строительства вошли 26 дошкольных учреждений на 6,6 тысячи мест: 20 детских садов уже ввели в эксплуатацию, еще 6 планируют открыть до конца года.