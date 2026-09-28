В Дмитровском кремле откроют выставку художника Антона Катышева

2 октября в музее-заповеднике «Дмитровский кремль» откроется персональная выставка дмитровского живописца, члена Союза художников России Антона Катышева «Грани реальности». Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

Экспозиция приурочена к юбилею автора. Посетители увидят солнечный Крым, Абхазию и суровый Домбай, Байкал, города маршрута «Золотое кольцо» и русский Север, улочки Европы и морские пейзажи, натюрморты и работы с фэнтезийными мотивами.

Выпускник Рязанского художественного училища и Московского высшего художественно-промышленного института имени С. Г. Строганова Катышев более сорока лет посвятил искусству. Художник предпочитает работать с натуры, стремясь передать чувство момента и меняющиеся свет и состояние природы. На выставке представлены произведения, созданные на пленэрах и по свежим впечатлениям от поездок.

Открытие начнется в 15:00. Выставка продлится по 22 ноября, возрастное ограничение 0+.

Адрес: Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, д. 17.