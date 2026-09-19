Герой России Иван Клещерев проголосовал в Балашихе

Герой России, руководитель балашихинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев проголосовал на выборах в Государственную Думу и Московскую областную Думу. Он посетил избирательный участок № 75 в селе Новый Милет.

Иван Клещерев не только отдал свой голос, но и отметил особую атмосферу на участке и высокий уровень подготовки.

«Настроение отличное. На участке очень приятная атмосфера, меня хорошо встретили. Вопросам безопасности уделено серьезное внимание. Я пришел, чтобы воспользоваться своим правом и отдать голос за кандидата и партию», — сказал Иван Клещерев.

Выборы депутатов в Государственную Думу и Московскую областную Думу проходят с 18 по 20 сентября. Информацию о своем избирательном участке можно узнать в разделе «Выборы» на портале «Госуслуги», на сайте Центральной избирательной комиссии России или по телефону информационно-справочного центра 8 800 200-00-20.

Жителям доступно голосование на избирательных участках, на дому, дистанционное электронное голосование и голосование по месту нахождения.