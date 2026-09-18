Более 700 тысяч жителей Подмосковья примут участие в выборах дистанционно

Жители Подмосковья могут проголосовать на выборах дистанционно — дома или в другом удобном месте, без визита на избирательный участок. В регионе ДЭГ выбрали более 700 тысяч человек — это каждый четвертый избиратель в стране, подавший заявление на электронное голосование.

ДЭГ позволяет выбрать удобное время для голосования и не тратить время на дорогу до участка. Возможность доступна жителям Подмосковья, которые заранее подали заявление на участие в электронном голосовании.

В первый день выборов депутатов Госдумы и Мособлдумы дистанционно проголосовал главный врач Королевской клинической больницы Эдуард Шпилянский. Свой голос он отдал прямо в рабочем кабинете.

«График работы в больнице не позволяет планировать личное время на недели вперед. Электронное голосование решает эту проблему: я выполнил гражданский долг, не покидая учреждения и не прерывая рабочих процессов», — рассказал Эдуард Шпилянский.

Голосование проходит через защищенную платформу, а идентификация избирателя не позволяет проголосовать повторно.