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    В Подмосковье подготовили почву под осенние посадки леса

    Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

    Специалисты филиала «Русский лес» ГАУ МО «Мособллес» провели агротехнические мероприятия под осеннее лесовосстановление. Об этом сообщила компания.

    Работы на площади 9,1 га проводились в Хатунском, Отрадинском имени Н. В. Ветчинина и Ступинском участковых лесничествах.

    Для обработки использовались лесохозяйственные плуги, которые формируют борозды с двумя отвалами. Такая технология позволяет удерживать влагу и защищает молодые сеянцы от сорняков в первые годы жизни.

    «Мероприятия выполнены в строгом соответствии с техническим заданием. Качественная подготовка почвы — залог высокой приживаемости и активного роста будущих лесных культур», — рассказала инженер по лесовосстановлению филиала «Русский лес» Ольга Чиликина.

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