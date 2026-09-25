В Подмосковье подготовили почву под осенние посадки леса

Специалисты филиала «Русский лес» ГАУ МО «Мособллес» провели агротехнические мероприятия под осеннее лесовосстановление. Об этом сообщила компания.

Работы на площади 9,1 га проводились в Хатунском, Отрадинском имени Н. В. Ветчинина и Ступинском участковых лесничествах.

Для обработки использовались лесохозяйственные плуги, которые формируют борозды с двумя отвалами. Такая технология позволяет удерживать влагу и защищает молодые сеянцы от сорняков в первые годы жизни.

«Мероприятия выполнены в строгом соответствии с техническим заданием. Качественная подготовка почвы — залог высокой приживаемости и активного роста будущих лесных культур», — рассказала инженер по лесовосстановлению филиала «Русский лес» Ольга Чиликина.