Рейд по безопасности на железной дороге прошел в Ленинском округе

На станции Расторгуево Павелецкого направления в Ленинском округе состоялся очередной рейд «Сохрани себе жизнь». Мероприятие направлено на информирование граждан о правилах безопасного поведения на железнодорожной инфраструктуре.

Такие рейды в округе проводятся регулярно — раз в неделю. Специалисты напомнили пассажирам о необходимости быть внимательными, не пользоваться наушниками и не отвлекаться на гаджеты при переходе путей, соблюдать сигналы и разметку.

«Подобные акции мы проводим на постоянной основе, чтобы напомнить людям о простых, но жизненно важных правилах. Стараемся доносить информацию через социальные сети, газеты, видеоролики, проводим лекции в школах. В этом году вместе с ГИБДД выезжали в детский лагерь „Салют“, где рассказывали подросткам о зацепинге. Сегодня на станции раздаем листовки и общаемся с пассажирами», — рассказал начальник отдела транспорта администрации Ленинского городского округа Геннадий Витринский.

Участники акции раздали информационные листовки. Анализ несчастных случаев показывает, что основными причинами травматизма на железной дороге остаются невнимательность и пренебрежение элементарными правилами безопасности.