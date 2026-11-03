Готовность техники к работе зимой проверили в Наро-Фоминске

Пресс-служба администрации г. о. Наро-Фоминск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Наро-Фоминск

1 ноября начальник территориального управления Наро-Фоминска Евгений Клюшкин провел оперативное совещание с руководителями МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство». Поводом стал прогноз о понижении температуры: главная задача — обеспечить надежную работу дорожной инфраструктуры, качественное содержание территорий и безопасность жителей округа.

В рамках подготовки службы переведены в режим повышенной готовности. Организовано круглосуточное дежурство ответственных специалистов, проверена исправность спецтехники и готовность резервных источников питания.

Техника подготовлена к выходу на линии, сформированы запасы противогололедных материалов. На дорогах и пешеходных зонах уже ведется превентивная обработка, а их состояние находится на постоянном контроле.

Жителей просят при возникновении нештатных ситуаций на дорогах или общественных территориях незамедлительно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) по номеру 112.