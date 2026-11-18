Мострансавто напомнило пассажирам правила перевозки домашних животных в автобусах предприятия. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Небольших питомцев можно перевозить бесплатно. Кошки, птицы и другие мелкие животные должны находиться в специальных переносках или клетках, сумма трех измерений которых не превышает 120 сантиметров. Маленьких собак разрешается держать на руках.

Для собак средних и крупных пород действуют дополнительные требования: животные должны находиться в намордниках и на коротких поводках. Их перевозка оплачивается по тарифу ручной клади. В городском сообщении стоимость составляет 73 рубля. На пригородных маршрутах цена зависит от расстояния: до 25 километров — 73 рубля, от 25 до 50 километров — 146 рублей, свыше 50 километров — 219 рублей.

Отдельные правила предусмотрены для собак-поводырей, сопровождающих пассажиров с нарушениями зрения. Такие животные перевозятся бесплатно при наличии намордника, поводка и специального опознавательного знака.