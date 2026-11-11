Ремонт теплосетей провели в Химках

Специалисты ресурсоснабжающих организаций 11 ноября работали на восьми адресах в Химках. Мероприятия проходят в Старых и Новых Химках, а также в микрорайонах Сходня и Левобережный.

На улицах Библиотечная, Молодежная, Московская и проспекте Мира специалисты устраняют повреждения на трубопроводах центрального отопления и горячего водоснабжения. На улице Фрунзе ремонтируют водоводяной подогреватель тепловой станции.

Работы направлены на восстановление и обеспечение стабильной подачи тепла и горячей воды в 43 дома. Такие мероприятия также помогают снизить риск аварийных ситуаций в холодное время года.

По поручению главы Химок Инны Федотовой ежедневно работает штаб по вопросам жилищно-коммунальных услуг, где рассматриваются вопросы отопления. Под руководством главы и ее заместителя по вопросам ЖКХ Юрия Андреева определяются адреса, требующие особого контроля, а также рассматриваются отдельные обращения жителей.

По вопросам отопления и горячего водоснабжения можно обратиться в свою управляющую компанию и в «ТСК Мосэнерго» по телефону: +7 495 225-14-33, добавочный 2.