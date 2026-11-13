Памятник священномученику Константину Богородскому откроют в Ногинске

22 ноября на Богородском бульваре в Ногинске планируется провести торжественное открытие памятника священномученику Константину Богородскому. Мероприятие будет приурочено к 30-летию его прославления в лике святых.

Сейчас работы по установке памятника выходят на финальную стадию. Постамент уже установлен, скульптура полностью готова и находится на этапе подготовки к монтажу. Каждый шаг выполняется с особым вниманием: ведь речь идет не просто о монументе, а о символе духовной памяти и исторической преемственности.

Ранее на месте установки не раз проходили выездные совещания, в которых принимали участие благочинный Богородского округа протоиерей Марк Ермолаев, депутат Московской областной думы Ольга Попова, профильные специалисты администрации округа, а также представители подрядной организации. Совместно они обсуждали ключевые моменты — от технических деталей монтажа до благоустройства прилегающей территории. Особое внимание было уделено подбору материалов. Детально рассматривались варианты камня для основания памятника. Важно, чтобы материал гармонично вписался в общий облик бульвара.

Инициатива по установке памятника исходила от протоиерея Марка Ермолаева. Администрация муниципалитета откликнулась на просьбу, и реализацию проекта взяли на себя Богородское благочиние и профильные управления. Место установки мемориала было тщательно согласовано.