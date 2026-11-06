Около 6 тысяч медиков примут участие в съезде терапевтов в Подмосковье

Десятый съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области пройдет 10 и 11 ноября. Форум под названием «Юбилей лидеров. Форум инноваций. Территория профессионального развития» соберет около тысячи участников очно и еще порядка пяти тысяч подключатся дистанционно. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Андрея Воробьева .

Основной площадкой мероприятия станет Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М. Ф. Владимирского. В съезде примут участие специалисты из разных регионов России и 10 зарубежных государств, в том числе Азербайджана, Армении, Белоруссии, Узбекистана и Таджикистана. Среди участников будут терапевты, кардиологи, пульмонологи, гастроэнтерологи, эндокринологи и представители других медицинских специальностей, а также молодые ученые, ординаторы и аспиранты.

Форум посвятят памяти Николая Палеева — ученого и врача, внесшего значительный вклад в развитие отечественной терапевтической школы.

Научная программа охватит современные направления развития терапевтической службы и внедрение новых технологий в медицинскую практику. Отдельное внимание уделят взаимодействию специалистов разных профилей и его роли в повышении качества медицинской помощи.

В рамках съезда запланированы пленарные заседания, 28 научных секций и тематических блоков, мастер-классы, круглые столы и дискуссии. Медики обсудят профилактику заболеваний, вакцинацию, современные методы диагностики и лечения, цифровые решения в здравоохранении и реабилитацию пациентов. Также в программу войдут вопросы профессионального выгорания и инновационных подходов в неврологии, стоматологии, пульмонологии, гастроэнтерологии, ревматологии и репродуктологии.

Присоединиться к съезду в онлайн-формате можно после регистрации на официальном сайте мероприятия.