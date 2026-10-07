Долю мобильной торговли увеличат в Подмосковье до 50% к 2030 году

Московская область определила мобильные торговые объекты как приоритетное направление развития нестационарной торговли. Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Виталий Мосин рассказал о планах довести долю таких площадок до 50% к 2030 году во время визита на предприятие «Мобитрак» в Истре.

Сейчас муниципалитеты обязаны выделять под фудтраки, автомагазины и цистерны не менее 30% мест в рамках госпрограммы «Предпринимательство Подмосковья».

«Мобильная торговля делает торговую инфраструктуру более гибкой, доступной, безопасной с точки зрения соблюдения санитарных норм. Такой объект может менять маршрут и приезжать туда, где он нужен жителям. Особенно востребован этот формат для сельских и удаленных территорий — он позволяет сделать свежую продукцию, фермерские товары и товары повседневного спроса доступнее для жителей», — отметил Виталий Мосин.

Кроме того, она открывает для малого бизнеса большие возможности, позволяя протестировать новые локации и концепции с небольшими вложениями.

К объектам мобильной торговли относятся не только фудтраки, но также автомагазины и цистерны для напитков.

Параллельно меняется регулирование ларьков на частных землях. С сентября 2026 года их необходимо включать в муниципальные схемы размещения.

Для этого через портал «Мой АПК» подают заявление с документами на землю и фотографиями. Объект должен соответствовать правилам благоустройства, а для действующих точек действует годовой переходный период.