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    Уроки по кибербезопасности начались в Чехове

    Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Чехов

    В оздоровительном комплексе «Левково» стартовала профильная «Киберсмена», которая совмещает освоение цифровых навыков и насыщенный досуговый блок. В проекте участвуют воспитанники школ № 3, № 10 и гимназии № 7.

    Выбор школьников не случаен, поскольку эти образовательные учреждения входят в пилотный проект «Киберурок». Теперь они на практике углубляют знания в сфере кибербезопасности и современных технологий.

    Программа смены включает в себя распознавание фишинговых атак, изучение механизмов социальной инженерии и правил безопасной работы в интернете. Все навыки школьники отрабатывают на практике. Также подготовили широкий спектр активностей, чтобы каждый смог найти занятие по интересам: от спорта и интеллектуальных игр до творческих мастерских.

    Особое внимание уделяют формированию сплоченного коллектива. Психологические тренинги, нетворкинг и командные квесты учат ребят взаимодействовать, слышать друг друга и работать на общий результат. Кульминацией смены станут интеллектуальные поединки, творческие концерты и традиционные вечерние «свечки».

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