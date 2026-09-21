Сборная Подмосковья завоевала 14 медалей на чемпионате высоких технологий

Сборная Подмосковья завоевала 14 медалей в финале чемпионата высоких технологий по компетенциям транспортной отрасли. Состязания проходили с 14 по 18 сентября в Великом Новгороде, по числу золотых наград регион занял второе место среди субъектов России.

Подмосковье на соревнованиях представляли 16 студентов из 13 колледжей и техникумов. Участники выступили в 16 компетенциях из 20, среди которых диагностика и калибровка систем ADAS, обслуживание авиационных колес и тормозов, спутниковая связь для беспилотных комплексов и применение искусственного интеллекта в складской логистике.

«Это направления, по которым транспортная отрасль будет работать в ближайшие десять лет, и наши ребята уже в них сильнейшие. Результаты выступления сборной региона являются подтверждением эффективности нашей системы среднего профессионального образования», — отметила вице-губернатор Людмила Болатаева.

Золотые медали завоевали Евгений Белик из Люберецкого техникума имени Ю. А. Гагарина, Павел Гадалов из колледжа «Московия», Вадим Лазарев из Авиационного техникума имени В. А. Казакова и Елизавета Белоусова из Ногинского колледжа. В зависимости от дисциплины участники получили награды в основном, индустриальном и международном зачетах.

Чемпионатное движение «Профессионалы» проводится при поддержке Минпросвещения России в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».