Еще 42 школьника получили первые паспорта в Дмитрове

В Дмитрове состоялась торжественная церемония вручения первых паспортов гражданам России, достигшим 14-летнего возраста. В этом году мероприятие стало рекордным по числу участников — главный документ получили сразу 42 юных жителя Дмитровского округа.

24 сентября в Центральном дворце культуры «Созвездие» прошла торжественная церемония вручения первых паспортов гражданам Российской Федерации.

Традиционное мероприятие в этом году установило рекорд: впервые в торжественной обстановке свои первые паспорта получили 42 подростка из Дмитровского округа.

Поздравить ребят и их родителей пришел глава Дмитровского округа Михаил Шувалов. Он зачитал поздравление от губернатора Московской области Андрея Воробьева и отметил, что получение паспорта — это важный этап взросления, который связан с новыми правами и обязанностями.

«Сегодня у вас, ребята, важное событие: вы стали еще на ступень взрослее, самостоятельнее, и ваша ответственность перед собой, родителями, друзьями, страной тоже стала больше. Гордитесь всегда тем, что вы — граждане Российской Федерации, и всегда помните о своей малой родине — Дмитровском крае», — сказал Михаил Шувалов.

Затем глава округа лично вручил каждому участнику церемонии паспорт гражданина России.

После мероприятия подростки смогли сфотографироваться с Михаилом Шуваловым на память о важном дне.

«Очень хотелось получить паспорт, и не просто прийти, а именно в торжественной обстановке. Спасибо организаторам — все прошло здорово, я запомню этот день на всю жизнь», — поделился Владимир Белоглазов, получивший свой первый паспорт.