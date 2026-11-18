Врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии впервые в России провели внутриутробную операцию на головном мозге плода с гидроцефалией. Вмешательство выполнили открытым способом с использованием ультразвуковой навигации.

Беременная женщина поступила в институт на 17-й неделе. Обследование подтвердило у плода гидроцефалию — заболевание, при котором в головном мозге накапливается избыточная спинномозговая жидкость. Поскольку ее количество продолжало увеличиваться, специалисты предложили провести операцию до рождения ребенка.

На 24-й неделе мультидисциплинарная бригада установила шунт — специальную трубку для отвода жидкости из желудочка мозга в околоплодные воды. УЗ-контроль помог хирургам выбрать безопасное место для доступа, не затрагивая плаценту и сосуды пуповины. Методику разработали совместно с заведующим нейрохирургическим отделением НИКИ педиатрии и детской хирургии имени Ю. Е. Вельтищева Дмитрием Зиненко.

На 30-й неделе беременности у женщины преждевременно отошли воды, поэтому врачи провели экстренное кесарево сечение. Мальчик родился с весом 750 граммов и ростом 35 сантиметров. Его поместили в инкубатор для выхаживания и наблюдения.

На 17-е сутки после родов ребенку провели второй этап лечения — установили шунт для отвода лишней жидкости из желудочков мозга под кожу головы.

Сейчас малыш весит 1190 граммов, его рост составляет 36 сантиметров. Контрольное обследование показало, что заболевание не прогрессирует. В дальнейшем ребенку потребуется регулярное наблюдение нейрохирурга.