На суд жюри коллектив представил четыре номера — и каждый из них был отмечен наградой. Всего в копилке студии четыре награды: Гран-при, два диплома лауреата первой степени и один диплом лауреата второй степени.

Высшую награду конкурса — Гран-при — судьи единогласно присудили танцорам за номер «Случай в ресторане». Постановки «Бунтарка» и «Все зависит от нас самих» отмечены дипломами лауреатов первой степени, а номер «На районе» — дипломом лауреата второй степени.

«Поздравляем юных танцоров и желаем покорения новых танцевальных вершин,» — отметили во дворце культуры.

Победителей подготовили педагоги Даниил Волков и Александра Янчишина.