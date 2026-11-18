Танцоры из Люберец стали призерами всероссийского конкурса
Студия современного танца «Стая» из дворца культуры «Энергетик» стала обладателем Гран-при состязания «Аллея звезд». Конкурс завершился 15 ноября в доме культуры «Прожектор».
На суд жюри коллектив представил четыре номера — и каждый из них был отмечен наградой. Всего в копилке студии четыре награды: Гран-при, два диплома лауреата первой степени и один диплом лауреата второй степени.
Высшую награду конкурса — Гран-при — судьи единогласно присудили танцорам за номер «Случай в ресторане». Постановки «Бунтарка» и «Все зависит от нас самих» отмечены дипломами лауреатов первой степени, а номер «На районе» — дипломом лауреата второй степени.
«Поздравляем юных танцоров и желаем покорения новых танцевальных вершин,» — отметили во дворце культуры.
Победителей подготовили педагоги Даниил Волков и Александра Янчишина.