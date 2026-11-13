Глава Лобни Анна Кротова встретилась с членами Лобненского отделения Всероссийского общества слепых на праздничном чаепитии. Встречу приурочили к Международному дню слепых.

Лобненское отделение Всероссийского общества слепых работает в округе с 1991 года и сегодня объединяет более 50 человек. Уже шесть лет организацию возглавляет Сергей Гладков.

Общество помогает лобненцам с нарушением зрения проходить реабилитацию, осваивать новые профессии — от массажа и резьбы по дереву до работы с компьютерами, а также участвует в культурной жизни города.

Глава муниципалитета передала членам общества необходимые приборы и средства адаптации: говорящие тонометры, глюкометры и часы, а также тактильные и опорные трости.

«Благодарю Лобненское отделение Общества слепых и лично Сергея Викторовича за неравнодушие. Продолжим оказывать необходимую помощь. Напомню, что в начале этого года общество переехало в новое помещение. Желаю всем участникам организации крепкого здоровья, тепла и душевного оптимизма!» — сказала Анна Кротова.