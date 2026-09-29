Карточки для общения с пациентами после инсульта создали в больнице в Домодедове

В Домодедовской больнице специалисты отделения реабилитации внедрили авторскую методику альтернативной коммуникации для пациентов с постинсультной афазией. Об особенностях работы с людьми, утратившими речь, рассказала логопед Залина Шебзухова.

Часто после инсульта пациенты не могут разговаривать или понимать речь. Невозможность диалога провоцирует фрустрацию и депрессию, что существенно замедляет восстановление

В качестве решения медики используют систему альтернативной коммуникации с помощью карточек.

«PECS — это отличный инструмент! Пациенты могут показать карточки и сообщить о своих нуждах: хочу пить, есть, у меня болит рука. Это помогает развивать понимание речи, собственную речь и эмоционально-волевую сферу. Когда человек может высказать свои желания, он снова обретает инициативу общаться и веру в себя», — подчеркнула Залина Шебзухова.

Данный инструмент служит мостом между пациентом и его окружением, позволяя вербально или невербально сообщать о болях и эмоциях.

Возвращение способности выражать базовые потребности восстанавливает у человека чувство контроля над ситуацией.