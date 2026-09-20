Выездной пункт для голосования открыли для жителей села Покров в Подольске

Выездное голосование организовали для жителей села Покров городского округа Подольск. Пункт разместили в пешей доступности, чтобы избирателям не приходилось добираться до стационарного участка.

Заместитель председателя управляющей компании Анна Комиссарова рассказала, что выездной пункт оборудован всем необходимым. Там есть бюллетени, журнал для записей и опечатанная урна, а жители могут ознакомиться с информацией о кандидатах.

«Урна для голосования стационарная, опечатанная. Можно подойти проверить пломбы. Все это имеется. Данные о кандидатах также можно узнать, можно посмотреть, почитать», — сказала Комиссарова.

Удобство такого формата отметил 82-летний житель села Вячеслав Яранцев.

«Десять минут — и я здесь. Пешком не дойдешь, допустим, до избирательного участка. Так что, конечно, удобно», — сказал он.

Сегодня, 20 сентября проходит третий и заключительный день голосования. В Московской области явка на выборах к 15:00 составила 45,81%.