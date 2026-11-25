Спортсменки из Московской области завоевали две золотые и две бронзовые медали на Кубке России по синхронному плаванию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Соревнования проходят в Калининграде с 19 по 25 ноября. Победу в сольных выступлениях одержала Валерия Плеханова из областного Центра олимпийских видов спорта и училища олимпийского резерва № 4 в Чехове. Второе и третье места заняли представительницы Санкт-Петербурга.

Золото в соревнованиях дуэтов в технической программе завоевали Анастасия Никитенко и Валерия Плеханова. В составе команды «Московская область — 1» вместе с ними выступала запасная Яна Ковальчук.

Бронзовые медали в дуэтах в произвольной программе и по сумме двух программ завоевали Анастасия Никитенко, Валерия Плеханова и запасная Яна Ковальчук.

Кубок России по синхронному плаванию проходит в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».